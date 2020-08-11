НАБУ оголосило в розшук скандального суддю Вовка
Правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ, пише RegioNews.
Окрім Вовка у розшук оголосили Володимира Калеберду, Ігора Качура, Миколу Сіроша, Ігора Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.
Нагадаємо, НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва у численних порушеннях закону, зокрема у спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
17 липня НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову.
19 липня суддя Вовк заперечив вручення йому підозри детективами НАБУ.