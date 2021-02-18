ВАКС учетверте ухвалив рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка

Наступне засідання призначене на 21 лютого

Наступне засідання призначене на 21 лютого

Фото з відкритих джерел

Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк укотре не доставлений до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу, знову ухвалено рішення про примусову його доставку.

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк постановив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого, - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді.

Раніше ВАКС тричі ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями бюро і статусом судді у Вовка.

Як повідомлялося сьогодні, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.

Раніше повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.