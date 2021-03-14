Київська обласна організація "Слуги народу” проведе з’їзд через Дубінського

Члени обласної організації виступили проти призначення Дубінського у керівний орган партії

Члени обласної організації виступили проти призначення Дубінського у керівний орган партії

Фото: із відкритих джерел

У Київській області члени місцевої організації “Слуги народу” зробили заяву про неприпустимість обрання нардепа Олександра Дубінського, якого виключили із фракції через санкції США, до Національної ради громад як одного із керівних органів партії.

Про це йдеться в заяві пресслужби партії "Слуга народу”, передає RegioNews.

У ній йдеться про те, що партія "Слуга Народу” скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації.

Розпорядження про скликання конференції видав голова партії "Слуга Народу” на вимогу членів Київської обласної організації. Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського”, - йдеться в заяві.

Вони звернулися до вищих керівних органів "Слуги народу” з вимогою ініціювати скликання конференції обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, а також сформувати політичну раду Київської області.

Ми розглянули пропозиції партійців і на їхню вимогу, відповідно до статуту, скликаємо завтра, 14 березня, конференцію Київської обласної організації. Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії, і ми не бачимо причин не задовольнити цю вимогу”, - заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За новою редакцією статуту провладної політсили, такі рішення мають погоджувати голова Політради та голова Національної ради громад. Тому Давид Арахамія та Олександр Завітневич погодили рішення голови партії.

Сам Дубінський відреагував на проведення з’їзду обласної організації партії у Facebook. Він заявив, що "аферисти з Банкової зайнялися шахрайством”, і що ніяких конференцій Київська обласна організація 14 березня не проводить.

Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції. Звертаюся до всіх членів партії "Слуга народу” з вимогою негайно виявити шахраїв і залучити їх до відповідальності”, - написав нардеп.

Нагадаємо, 13 березня "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки до нього претензій немає.