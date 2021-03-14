Дубінський дав Зеленському 24 години на відповідь через зняття з посади у Київській облорганізації

Він прокоментував своє зняття з посади голови Київського обласного партійного осередку і назвав однопартійців "аферистами та шахраями"

Він прокоментував своє зняття з посади голови Київського обласного партійного осередку і назвав однопартійців "аферистами та шахраями"

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, з якого сьогодні було знято повноваження голови Київського обласного осередку “Слуги народу”, дав президенту Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

Про це Дубінський заявив під час свого онлайн-стріму у Facebook, передає RegioNews.

Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу” від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?”, - запитав Дубінський у прямому ефірі Володимира Зеленського.

Він заявив, що це принципове питання, і воно "не від мене, а від виборців”.

Це вони повинні знати, чи є президент тим, за кого вони голосували, або він підло і підступно їх обдурив. Я, від імені тих, хто ставив це питання, даю президенту 24 години на відповідь. Думай-Те, Володимир Олександрович”, - сказав нардеп.

Він також зазначив, що "мовчання президента - це теж відповідь, красномовна, чітка і однозначна”.

На думку народного депутата, партія "Слуга народу”, до якої він сам належить, "перетворюється в партію "Слуга Аферистів і Шахраїв".

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".