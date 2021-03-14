10:26  14 березня
Коронавірус в Україні: 9 тисяч нових випадків, у лідерах опинилася Житомирщина
12:42  13 березня
Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня
09:56  14 березня
На Донбасі знову загострення, бойовики 10 разів стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
14 березня 2021, 11:52 371

Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”

14 березня 2021, 11:52 371
Читайте также на русском языке
Відповідне рішення було ухвалене в неділю, 14 березня
Відповідне рішення було ухвалене в неділю, 14 березня
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США і був виключений із фракції партії Зеленського у Верховній Раді, зняли з посади голови Київського обласної організації “Слуги народу”.

Про це в Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу” Юлія Гришина, передає RegioNews.

За її словами, замість Олександра Дубінського Київську обласну організацію провладної партії очолив нардеп Андрій Мотовиловець.

На з'їзді партії 13 березня він був обраний заступником голови політради "Слуги народу”.

Як повідомляють ЗМІ, самого Дубінського на конференції не було. Після голосування автоматично припиняються його повноваження члена Національної ради громад, до якої Дубінський увійшов 13 березня.

Він залишається членом партії "Слуга народу”. Дубінський у себе в Facebook заявив про невизнання результатів засідання, і назвав його "шахрайським”.

Нагадаємо, ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки до нього претензій немає.

Слуга народа Олександр Дубінський партія Київська область голова

Київська обласна організація "Слуги народу” проведе з’їзд через Дубінського
14 березня 2021, 11:05
У "Слузі народу" хочуть створити слідчу комісію щодо справи "вагнерівців"
13 березня 2021, 18:52
Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії: "претензій немає"
13 березня 2021, 17:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua