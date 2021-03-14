Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”

Відповідне рішення було ухвалене в неділю, 14 березня

Відповідне рішення було ухвалене в неділю, 14 березня

Фото: із відкритих джерел

Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США і був виключений із фракції партії Зеленського у Верховній Раді, зняли з посади голови Київського обласної організації “Слуги народу”.

Про це в Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу” Юлія Гришина, передає RegioNews.

За її словами, замість Олександра Дубінського Київську обласну організацію провладної партії очолив нардеп Андрій Мотовиловець.

На з'їзді партії 13 березня він був обраний заступником голови політради "Слуги народу”.

Як повідомляють ЗМІ, самого Дубінського на конференції не було. Після голосування автоматично припиняються його повноваження члена Національної ради громад, до якої Дубінський увійшов 13 березня.

Він залишається членом партії "Слуга народу”. Дубінський у себе в Facebook заявив про невизнання результатів засідання, і назвав його "шахрайським”.

Нагадаємо, ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки до нього претензій немає.