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13 березня 2021, 17:36 3

Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії: "претензій немає"

13 березня 2021, 17:36 3
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Для цього є низові організації, вважає голова партії
Для цього є низові організації, вважає голова партії
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не може виключити з партії Олександра Дубінського, якого раніше вже виключили із фракції.

Як передає RegioNews, про Корнієнко повідомив у кулуарах зʼїзду партії "Слуги народу" журналісту НВ.

У фракції були претензії (до Дубінського). Я проголосував за виключення Олександра (з фракції). З партії я не можу його виключити, тому що є низові організації. Принцип субсидіарний", - заявив голова партії.

Корнієнко також не зміг повідомити, чи є можливість виключення Дубінського голосами київської обласної організації партії, зазначивши, що у нього немає конкретних претензій до нардепа.

Моя думка, як голови партії - там де можуть виникнути у партійців питання до їх глав, то вони будуть їх ставити відповідно до статуту. Це може стосуватися будь-якої області", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, 1 лютого нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

Слуга народа партія Олександр Дубінський Олександр Корнієнко виключення

 
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