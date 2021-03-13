Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії: "претензій немає"

Для цього є низові організації, вважає голова партії

Для цього є низові організації, вважає голова партії

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не може виключити з партії Олександра Дубінського, якого раніше вже виключили із фракції.

Як передає RegioNews, про Корнієнко повідомив у кулуарах зʼїзду партії "Слуги народу" журналісту НВ.

У фракції були претензії (до Дубінського). Я проголосував за виключення Олександра (з фракції). З партії я не можу його виключити, тому що є низові організації. Принцип субсидіарний", - заявив голова партії.

Корнієнко також не зміг повідомити, чи є можливість виключення Дубінського голосами київської обласної організації партії, зазначивши, що у нього немає конкретних претензій до нардепа.

Моя думка, як голови партії - там де можуть виникнути у партійців питання до їх глав, то вони будуть їх ставити відповідно до статуту. Це може стосуватися будь-якої області", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, 1 лютого нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".