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12 березня 2021, 15:29 639

Заступник голови ОП Татаров вдруге пробує скасувати собі підозру - ЦПК

12 березня 2021, 15:29 639
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Клопотання Татарова потрапило до "своєї" судді, впевненні антикорупційні активісти
Клопотання Татарова потрапило до "своєї" судді, впевненні антикорупційні активісти
Фото: з відкритих джерел
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За даними Центру протидії корупції, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров вдруге звернувся до Шевченківського райсуду Києва із клопотання про скасування підозри щодо себе.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію ЦПК.

Так, нове клопотання Татарова потрапило до судді Наталії Аббасової. Відомо, що саме ця суддя напередодні нового року відправила під варту ексдепутата Максима Микитася за підозрою у викраденні людини.

Антикорупційні активісти вважають, що якщо суддя Аббасова не оголосить собі самовідвід від справи, "адже є численні сумніви в неупередженості, то можна сміливо припускати, що це умисна акція Татарова, щоб здихатися підозри через "свою" суддю і закрити справу".

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.

12 лютого повідомлялося, що нардеп Юрчишин підозрює Офіс президента у приховуванні Олега Татарова на посаді.

Олег Татаров НАБУ САП Офіс президента ЦПК корупція

 
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