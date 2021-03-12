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12 марта 2021, 15:29 632

Заместитель главы ОП Татаров второй раз пробует отменить себе подозрение - ЦПК

12 марта 2021, 15:29 632
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Ходатайство Татарова попало к "своей" судье, уверены антикоррупционные активисты
Ходатайство Татарова попало к "своей" судье, уверены антикоррупционные активисты
Фото: из открытых источников
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По данным Центра противодействия коррупции, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров вторично обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством об отмене подозрения в отношении себя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию ЦПК.

Так, новое ходатайство Татарова попало к судье Наталье Аббасовой. Известно, что именно эта судья накануне нового года отправила под стражу экс-депутата Максима Микитася по подозрению в похищении человека.

Антикоррупционные активисты считают, что если судья Аббасова не объявит самоотвод от дела, "ведь есть многочисленные сомнения в беспристрастности, то можно смело предполагать, что это умышленная акция Татарова, чтобы избавиться подозрения через "свою" судью и закрыть дело".

Напомним, 18 декабря 2020 года СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.

12 февраля сообщалось, что нардеп Юрчишин подозревает Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности.

Олег Татаров НАБУ САП Офис президента ЦПК коррупция

 
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