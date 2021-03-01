У "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування

Про це виданню Страна.ЮА повідомив керівник партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Зазвичай припиняють фінансування за порушення порядку подання звітів і так далі. Там не тільки ми, а багато партій порушило. Ми зараз вивчаємо, що саме НАЗК вважає за порушення порядку звіту. У будь-якому випадку будемо виправляти, є місяць на виправлення”, - сказав Корнієнко.