У "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування
Партія “Слуга народу” після рішення голови НАЗК Олександра Новікова про позбавлення фінансування за рахунок бюджету має намір виправити всі недоліки і порушення у фінансовій звітності, на які їм вкаже нацагентство.
Про це виданню Страна.ЮА повідомив керівник партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
Зазвичай припиняють фінансування за порушення порядку подання звітів і так далі. Там не тільки ми, а багато партій порушило. Ми зараз вивчаємо, що саме НАЗК вважає за порушення порядку звіту. У будь-якому випадку будемо виправляти, є місяць на виправлення”, - сказав Корнієнко.
Він висловив впевненість, що НАЗК відновить фінансування партії після внесення виправлень і додав, що вже зараз відбувається робота у цьому напрямку.
Нагадаємо, НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".