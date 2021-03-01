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01 березня 2021, 17:38 58

У "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування

01 березня 2021, 17:38 58
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У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили
У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили
Фото: із відкритих джерел
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Партія “Слуга народу” після рішення голови НАЗК Олександра Новікова про позбавлення фінансування за рахунок бюджету має намір виправити всі недоліки і порушення у фінансовій звітності, на які їм вкаже нацагентство.

Про це виданню Страна.ЮА повідомив керівник партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Зазвичай припиняють фінансування за порушення порядку подання звітів і так далі. Там не тільки ми, а багато партій порушило. Ми зараз вивчаємо, що саме НАЗК вважає за порушення порядку звіту. У будь-якому випадку будемо виправляти, є місяць на виправлення”, - сказав Корнієнко.

Він висловив впевненість, що НАЗК відновить фінансування партії після внесення виправлень і додав, що вже зараз відбувається робота у цьому напрямку.

Нагадаємо, НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".

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