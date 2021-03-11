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11 марта 2021, 12:37 10

"Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет — Новиков

11 марта 2021, 12:37 10
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Пока в политической партии “Слуга народа” не подадут исправленный отчет, то эта партия не сможет получить государственное финансирование.

Об этом сообщил председатель НАЗК Александр Новиков в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Пока не будет подан партией "Слуга народа” исправленный отчет, согласно требованиям Закона "О политических партиях”, партия не может получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование остановлено, - проинформировал он.

По словам Новикова, государственное финансирование в целом получают 5 партий, "все парламентские партии получают государственное финансирование”.

Как сообщалось, НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа".

Впоследствии в "Слуге народа” отреагировали на лишение бюджетного финансирования. В правящей партии считают, что НАПК восстановит государственное финансирование политсилы.

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