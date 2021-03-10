Садовий відреагував на 14 протоколів, які на нього склало НАЗК

У Львівській міській раді заявили, що їх уже передали до суду

У Львівській міській раді заявили, що їх уже передали до суду

Фото: із відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що причиною складення на нього протоколів НАЗК стали його листи до органів влади на підтримку керівниці управління комунальної власності Інни Свистун, яку раніше звинувачували у службовій недбалості.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Минулого року прокуратура поставила під сумнів правильність ухвали міської ради від 2007 р. про знижку оренди комунального майна для ГО. Хочу наголосити, що ця ухвала міськради повністю синхронізована з відповідною постановою Кабміну та наказом Фонду держмайна, на основі яких працюють практично всі органи місцевого самоврядування України. Але проти керівниці управління комунальної власності все ж відкрили кримінальне провадження”, - заявив Садовий.

Він додав, що звернувся на підтримку Свистун до 280 депутатів, глави уряду, генпрокурора, НАБУ, президента, ДБР через нібито абсурдність таких звинувачень.

Натомість прокуратура звернулась до НАЗК через те, що я начебто втручаюсь у їхню діяльність, бо своїми зверненнями роблю цю справу публічною. І у відповідь на мої листи склали на мене 14 протоколів. Дивно, чому не 290? Адже листів було саме стільки”, - зазначив Садовий.

У юридичному департаменті Львівської міської ради повідомили, що адміністративні протоколи передані до суду.

Нагадаємо, НАЗК склало і спрямувало до суду 14 адмінпротоколів щодо Садового. У відомстві вважають, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.