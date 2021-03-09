Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників

Для цього у відомстві розробили нові Правила проведення подібних перевірок

Для цього у відомстві розробили нові Правила проведення подібних перевірок

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що до списку потрапили міністри, їхні заступники, народні депутати, судді та інші посадовці.

Ми вирішили не чекати кінця кампанії декларування та почали повні перевірки, як тільки були закінчені всі необхідні процедури. Таким чином, декларацій деяких посадовців, яких ми за Порядком маємо перевірити найпершими, ще немає в Реєстрі”, - йдеться в повідомленні.

Критеріями потрапляння декларації у список на перевірку, за інформацією НАЗК, стали висока посада суб’єкта декларування або посада, пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків, інформація від громадян, журналістів та інших джерел про можливе недостовірне декларування, невідповідність рівня життя декларанта його майну та доходам тощо.

За Порядком черговості НАЗК, розпочало повну перевірку декларацій наступних осіб:

Маркарова Оксана Сергіївна, Міністр фінансів України (2018–2020); Заболотний Геннадій Вадимович, заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2020); Бойко Юрій Миколайович, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України; Демченков Ярослав Сергійович, заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції; Іващенко Валерій Володимирович, Перший заступник Міністра з питань сратегічних галузей промисловості України; Немілостівий Віталій Олександрович, заступник Міністра з питань сратегічних галузей промисловості України; Короткевич Микола Євгенович, суддя Верховного Суду України; Селіваненко Володимир Павлович, суддя Верховного Суду; Могильний Олег Павлович, суддя Верховного Суду; Касько Віталій Вікторович, Перший заступник Генерального прокурора (2019-2020); Чумак Віктор Васильович, заступник Генерального прокурора (2019-2020); Якубовський Максим Вікторович, заступник Генерального прокурора; Бондар Михайло Леонтійович, народний депутат України; Колтунович Олександр Сергійович, народний депутат України; Костін Андрій Євгенович, народний депутат України; Крейденко Володимир Вікторович, народний депутат України; Нікітіна Марина Вікторівна, народний депутат України; Саладуха Ольга Валеріївна, народний депутат України; Дніпров Олексій Сергійович, керівник Апарату Офісу Президента України; Бабіков Олександр Петрович, Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань (2020); Процишен Марія Вікторівна, Державний уповноважений Антимонопольного комітету України; Гатаулліна Олена Аухатівна, Секретар Центральної виборчої комісії; Корнійчук Сергій Петрович, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України; Перевезенцев Олексій Юрійович, Державний секретар Міністерства молоді та спорту; Біденко Артем Ігорович, Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики; Заяць Андрій Іванович, Державний секретар Міністерства закордонних справ України; Кузьович Василь Степанович, Голова Державного агентства лісових ресурсів України; Мірошніченко Олег Миколайович, заступник Голови Державної регуляторної служби України; Рябцева Наталія Сергіївна, заступник Голови Національно служби здоров’я України; Ченчик Вадим Миколайович, заступник Голови Державної прикордонної служби України; Радов Денис Георгійович, заступник Голови Державної служби експортного контролю; Шайтан Олександр Вікторович, заступник Голови Державної служби експортного контролю; Лев Михайло Олександрович, Перший заступник Державного космічного агентства України; Руденко Олексій Олексійович, заступник Голови Національної поліції України; Котов Павло Володимирович, Перший заступник Голови Державного агентства резерву України (поза штатом); Овчаренко Ірина Іванівна, Перший заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби; Болоховець Юрій Віталійович, заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України; Боднар Роман Валерійович, Перший заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України; Данилишин Богдан Михайлович, Голова Ради Національного банку України; Щербакова Олена Анатоліївна, Член Ради Національного банку України; Ричаківська Віра Іванівна, Член Ради Національного банку України; Мороз Юлія Анатоліївна, Перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Бодров Єгор Євгенович, заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Смілий Іван Віталійович, Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Ліщук Тарас Олегович, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя; Талько В’ячеслав Валентинович, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя.

Крім того, Національне агентство із запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій за отриманими заявами:

Шефер Олександр Михайлович, Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області; Мар’янський Олександр Сергійович, директор КП "Добропільський міський трансопорт”; Даруга Олександра Олександрівна, головний спеціаліст відділу політики сервісних центрів Управління комунікації ГСЦ МВС; Бідненко Олексій Юрійович, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління ДКП Національної поліції України; Рязанцев Іван Михайлович, депутат Дніпропетровської обласної ради; Кучер Олексій Володимирович, голова Харківської обласної державної адміністрації; Антов Трифон Данилович, депутат Одеської обласної ради; Сокол Анна Петрівна, адміністратор відділу надання адміністративних послуг Новгород-Сіверської міської ради (орган місцевого самоврядування); Улізько Станіслав Васильович, депутат Подільської районної у м. Полтава ради; Прищепа Павло Іванович, депутат Компаніївської селищної ради Компаніївського району Кіровоградської області; Новак Олексій Леонтійович, депутат Білозерської районної ради Херсонської області; Козлюк Олександр Петрович, старший державний інспектор Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки; Давимука Василь Богданович, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та туризму Івано-Франківської РДА; Мар’євич Костянтин Михайлович, начальник відділу забезпечення роботи Міністра, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Селезньов Євген Анатолійович, заступник начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України; Мірошниченко Ігор Михайлович, депутат Київської міської ради; Редька Микола Олександрович, депутат Білопільської сільської ради; Халецький Сергій Володимирович, заступник начальника ДП "Укрводшлях"; Нестеренко Сергій Анатолійович, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету Отарашвілі Юлія Володимирівна, старший інспектор Управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області; Вовчанська Лілія Степанівна, головний державний інспектор Галицької митниці Держмитслужби; Колодій Вікторія Валеріївна, старший державний інспектор Південного управління у м.Одесі ГУ ДПС в Одеській області; Морозіков Олексій Юрійович, начальник ВППП Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області; Лазаренко Віталій Іванович, в.о. старости Сонячненського старостинського округу Чернеччинської сільської ради Сумської області; Орленко Ігор Миколайович, заступник Голови Державної фіскальної служби України; Максичка Юрій Іванович, депутат Лебединської міської ради; Камінчук Володимир Володимирович, старший державний інспектор митного посту "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби; Петровський Віктор Карлович, завідувач сектору державного ринкового нагляду – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу; Рогожин Дмитро Володимирович, директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради; Коляда Олександр Володимирович, головний спеціаліст відділу племінної справи у тваринництві управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрної політики Міністерства розвитку економіки; Цвіліховський Олександр Леонідович, депутат Веселівської районної ради Запорізької області; Христан Тетяни Василівни, депутат Загвіздянської сільської ради Івано-Франківської області; Кошка Євген Миколайович, заступник директора Обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго”; Бордунова Інга Володимирівна, заступник директора Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт”; Огороднійчук Василь Петрович, начальник відділу організації управління майном та обліку Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань; Захарчук В’ячеслав Михайлович, депутат сільської ради; Зеленчук Василь Васильович, перший заступник голови Херсонської обласної ради; Полозов Віктор Олександрович, депутат Черкаської обласної ради; Строкань Володимир Іванович, голова Бориспільської РДА; Погребняк Олена Геннадіївна, начальник ГУ ДМС України в Одеській області; Кузьмик Віталій Григорович, заступник начальника Відділу технічної охорони Управління поліції охорони в Київській області; Чеснокова Валентина Валеріївна, начальник Київського міського відділу державної реєстрації шлюбів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького, вони стосуються конфлікту інтересів і умисного незазначення в декларації земельної ділянки.