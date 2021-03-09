16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
15:15  09 березня
Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників
08:11  09 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 13:21 203

В СБУ розповіли про проблеми при блокуванні Telegram-каналів

09 березня 2021, 13:21 203
Читайте также на русском языке
Упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах
Упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український інформаційний простір є плацдармом гібридної війни Російської Федерації, а інструментами стають телеканали, інформаційні сайти, поштові сервіси, Telegram-канали і так звані "фабрики тролів".

Про це під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" повідомив співробітник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає RegioNews.

За його словами, Служба безпеки України має багато механізмів та інструментів у протидії цьому впливу, однак часто стикається із труднощами.

Щодо створення Telegram-каналів, там дуже цікава історія. Ми знаємо, хто розкручує ці канали, є певні механізми. Однак є багато проблемних питань. Адже сьогодні недостатньо законодавчо урегульовано інтернет-простір держави. Відсутні механізми блокування певних ворожих медіа-ресурсів, є проблема із взаємодією – відомі світові ІТ-гіганти взагалі відмовляються співпрацювати з СБУ та з державою Україна взагалі", – розповів Вітюк.

Він зазначив, що упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах, понад 20 ботоферм, нейтралізовано понад 600 кібератак на інформаційні ресурси органів державної влади.

Також оголошено підозри певним блогерам та організаторам Telegram-каналів за статтею 111 "Державна зрада" та 161 "Порушення рівноправності громадян", – сказав представник СБУ.

Ілля Вітюк анонсував більш вагомі та помітні результати у боротьбі з ворожою пропагандою, "не зачіпаючи при цьому здорову інформаційну сферу та журналістську спільноту".

Нагадаємо, 24 лютого СБУ вимагла від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов'язують з РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Перед цим СБУ викрила мережу Telegram-каналів, підконтрольну спецслужбам РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, прибічники так званої "русской весны".

Пізніше стало відомо, що СБУ заарештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану".

Також повідомлялось, що Телеграм-канали намагаються "замітати сліди" у справі про вбивство кіберполіцейської.

СБУ інформаційна війна Telegram сайт блокування

YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна"
05 березня 2021, 21:10
Оборудка на 2 мільярди: СБУ зупинила списання суден Дунайського пароплавства
05 березня 2021, 15:08
Проти керівництва Офісу президента відкрили кримінальну справу: приховують інформацію про Татарова
05 березня 2021, 11:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram