В СБУ розповіли про проблеми при блокуванні Telegram-каналів

Упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах

Упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах

Фото: із відкритих джерел

Український інформаційний простір є плацдармом гібридної війни Російської Федерації, а інструментами стають телеканали, інформаційні сайти, поштові сервіси, Telegram-канали і так звані "фабрики тролів".

Про це під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" повідомив співробітник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає RegioNews.

За його словами, Служба безпеки України має багато механізмів та інструментів у протидії цьому впливу, однак часто стикається із труднощами.

Щодо створення Telegram-каналів, там дуже цікава історія. Ми знаємо, хто розкручує ці канали, є певні механізми. Однак є багато проблемних питань. Адже сьогодні недостатньо законодавчо урегульовано інтернет-простір держави. Відсутні механізми блокування певних ворожих медіа-ресурсів, є проблема із взаємодією – відомі світові ІТ-гіганти взагалі відмовляються співпрацювати з СБУ та з державою Україна взагалі", – розповів Вітюк.

Він зазначив, що упродовж 2020 року було заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соцмережах, понад 20 ботоферм, нейтралізовано понад 600 кібератак на інформаційні ресурси органів державної влади.

Також оголошено підозри певним блогерам та організаторам Telegram-каналів за статтею 111 "Державна зрада" та 161 "Порушення рівноправності громадян", – сказав представник СБУ.

Ілля Вітюк анонсував більш вагомі та помітні результати у боротьбі з ворожою пропагандою, "не зачіпаючи при цьому здорову інформаційну сферу та журналістську спільноту".

Нагадаємо, 24 лютого СБУ вимагла від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов'язують з РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Перед цим СБУ викрила мережу Telegram-каналів, підконтрольну спецслужбам РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, прибічники так званої "русской весны".

Пізніше стало відомо, що СБУ заарештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану".

Також повідомлялось, що Телеграм-канали намагаються "замітати сліди" у справі про вбивство кіберполіцейської.