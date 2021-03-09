10:56  09 марта
Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
09:16  09 марта
ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи
08:11  09 марта
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 13:21 202

В СБУ рассказали о проблемах при блокировании Telegram-каналов

09 марта 2021, 13:21 202
Читайте також українською мовою
В течение 2020 года были заблокированы более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях
В течение 2020 года были заблокированы более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинское информационное пространство является плацдармом гибридной войны Российской Федерации, а инструментами становятся телеканалы, информационные сайты, почтовые сервисы, Telegram-каналы и так называемые "фабрики троллей".

Об этом в ходе форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" сообщил сотрудник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает RegioNews.

По его словам, Служба безопасности Украины имеет много механизмов и инструментов по противодействии этому влиянию, однако часто сталкивается с трудностями.

По поводу создания Telegram-каналов, там очень интересная история. Мы знаем, кто раскручивает эти каналы, есть определенные механизмы. Однако есть много проблемных вопросов. Ведь сегодня недостаточно законодательно урегулировано интернет-пространство государства. Отсутствуют механизмы блокировки определенных вражеских медиа-ресурсов, есть проблема с взаимодействием - известные мировые ИТ-гиганты вообще отказываются сотрудничать с СБУ и с государством Украина вообще", - рассказал Витюк.

Он отметил, что на протяжении 2020 года были заблокированы более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях, более 20 ботоферм, нейтрализованы более 600 кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти.

Также объявлены подозрения определенным блогерам и организаторам Telegram-каналов по статье 111 "Государственная измена" и 161 "Нарушение равноправия граждан", - сказал представитель СБУ.

Илья Витюк анонсировал более весомые и заметные результаты в борьбе с вражеской пропагандой, "не затрагивая при этом здоровую информационную сферу и журналистское сообщество".

Напомним, 24 февраля СБУ потребовала от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее работники СБУ провели задержания в этом деле.

До этого СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов, подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, сторонники так называемой "русской весны".

Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".

Также сообщалось, что Телеграм-каналы пытаются "заметать следы" в деле об убийстве киберполицейской.

СБУ информационная война Telegram сайт блокировка

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина"
05 марта 2021, 21:10
Оборудка на 2 миллиарда: СБУ остановила списание судов Дунайского пароходства
05 марта 2021, 15:08
Против руководства Офиса президента открыли уголовное дело: скрывают информацию о Татарове
05 марта 2021, 11:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram