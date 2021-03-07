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"Телеграм-канали... намагаються замітати сліди", - політтехнолог про вбивство кіберполіцейської
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07 березня 2021, 16:01 33

"Телеграм-канали... намагаються замітати сліди", - політтехнолог про вбивство кіберполіцейської

07 березня 2021, 16:01 33
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Мова йде про закриті через підозру у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун"
Мова йде про закриті через підозру у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун"
Фото з відкритих джерел
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Політтехнолог, який спеціалізується на кризових і «чорних» кампаніях, вважає, що вбивство кіберполіцейської пов'язане з підозрюваними у співпраці з російськими спецслужбами Telegram-каналами.

Про це написав політтехнолог Володимир Петров на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Технолог-експерт у кризових і "чорних" кампаніях вважає, що вбивство кіберполіцейської пов'язане з закритими Telegram-каналами.

Телеграм-канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун" намагаються замітати сліди. Нічого не вийде, ваша банда вже під ковпаком! – написав Петров.

За даними RegioNews, Володимир Петров тісно співпрацює з Офісом президента, зокрема – з заступником голови ОП Андрієм Смирновим.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі.

Нагадаємо, 24 лютого СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов'язують з РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Перед цим СБУ викрила мережу Telegram-каналів, підконтрольну спецслужбам РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, прибічники так званої "русской весны".

Пізніше стало відомо, що СБУ заарештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану".

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