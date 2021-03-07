"Телеграм-канали... намагаються замітати сліди", - політтехнолог про вбивство кіберполіцейської

Мова йде про закриті через підозру у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун"

Мова йде про закриті через підозру у співпраці зі спецслужбами РФ канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун"

Фото з відкритих джерел

Політтехнолог, який спеціалізується на кризових і «чорних» кампаніях, вважає, що вбивство кіберполіцейської пов'язане з підозрюваними у співпраці з російськими спецслужбами Telegram-каналами.

Про це написав політтехнолог Володимир Петров на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Технолог-експерт у кризових і "чорних" кампаніях вважає, що вбивство кіберполіцейської пов'язане з закритими Telegram-каналами.

Телеграм-канали "Легітимний", "Резидент", "Сплетница" і "Шептун" намагаються замітати сліди. Нічого не вийде, ваша банда вже під ковпаком! – написав Петров.

За даними RegioNews, Володимир Петров тісно співпрацює з Офісом президента, зокрема – з заступником голови ОП Андрієм Смирновим.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві жорстоко вбили кіберполіцейську. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшли сьогодні вночі.

Нагадаємо, 24 лютого СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов'язують з РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

Перед цим СБУ викрила мережу Telegram-каналів, підконтрольну спецслужбам РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, прибічники так званої "русской весны".

Пізніше стало відомо, що СБУ заарештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану".