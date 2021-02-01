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01 лютого 2021, 18:06 547

Справа Telegram-каналів: СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”

01 лютого 2021, 18:06 547
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Її затримали у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані з російськими спецслужбами
Її затримали у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані з російськими спецслужбами
Фото: strana.ua
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Працівники Служби безпеки України заарештували цивільну дружину Артема Давидченка, одного із лідерів “Антимайдану” в Одесі в 2014 році.

Про це повідомляє видання Страна.UA із посиланням на адвоката Валентина Рибіна, передає RegioNews.

Станом на 20:00 31.01.21. Харківським УСБ України затримана за підозрою в скоєнні державної зради (ст.111 КК) громадянка України Даскалиця Вікторія, яка є цивільною дружиною Артема Давидченко", - розповів Валентин Рибін.

Він також повідомив, що її затримали у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані з російськими спецслужбами. Зараз Даскалиці обирається запобіжний захід, Рибін є її адвокатом.

Видання опублікувало текст підозри, яку виписали Вікторії Даскалиці, у ній викладені звинувачення, які висунула СБУ на адресу Telegram-каналів.

Рибін записав відеозвернення, у якому заявив про безпідставне затримання родичів підозрюваних у кримінальній справі, а також назвав події довкола відкриття провадження проти низки Telegram-каналів спробами знищити незалежні медіа, непідконтрольні владі.

Якщо ви підписані на якись із Telegram-каналів, ви завжди можете потрапити в число підозрюваних користувачів цих каналів”, - заявив адвокат.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

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