СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ

До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни"

До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни"

Фото: СБУ

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування ряду політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Мова йде про канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян", - йдеться у повідомленні.

В ході тривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Також встановлено, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ також затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси.