15:36  05 березня
У Сумах через "помаранчеву” зону заборонили проведення масових заходів
12:57  05 березня
Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
18:22  05 березня
Доба в ООС: три обстріли, снайпер поранив українського військового
UA | RU
UA | RU
05 березня 2021, 21:10 5

YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна"

05 березня 2021, 21:10 5
Читайте также на русском языке
Команда каналу заявляє про тиск влади
Команда каналу заявляє про тиск влади
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Трансляцію телеканалу "112 Україна", який у лютому 2021 року потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони, на відеохостингу YouTube заблокували.

Про це повідомляється в офіційній заяві команди каналу, передає RegioNews.

Сервіс YouTube...заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис. передплатників. Тільки вчора ми досягли позначки в 1 млрд переглядів, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

санкції телеканал Віктор Медведчук блокування РНБО

СБУ вбачає у роботі "Першого незалежного" загрозу інформбезпеці України
02 березня 2021, 17:01
Справа Telegram-каналів: ексглава Харківської ОДА Кучер потрапив в поле зору СБУ
02 березня 2021, 09:25
Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ по оскарженню санкцій щодо телеканалів
01 березня 2021, 17:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram