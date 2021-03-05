YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна"
Команда каналу заявляє про тиск влади
Команда каналу заявляє про тиск влади
Трансляцію телеканалу "112 Україна", який у лютому 2021 року потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони, на відеохостингу YouTube заблокували.
Про це повідомляється в офіційній заяві команди каналу, передає RegioNews.
Сервіс YouTube...заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис. передплатників. Тільки вчора ми досягли позначки в 1 млрд переглядів, - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".
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