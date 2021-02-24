СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ - ЗМІ

Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі

Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України розіслали українським інтернет-провайдерам лист з вимогою заблокувати канали, які підозрюють у виконанні замовлень спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє Страна.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, 23 лютого слідчий суддя Київського районного суду Харкова виніс рішення про блокування Telegram-каналів "Легитимный”, "Резидент”, "Сплетница” та "Картель”.

Також видання оприлюднило інформацію про те, як дослівно звучить припис про блокування цих чотирьох Telegram-каналів:

Слідчим суддею Київського районного суду Харкова винесено рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених телеграм-каналів шляхом приписи інтернет-провайдерам закрити до них доступ”, - цитує видання.

Також повідомляється, що опитані журналістами інтернет-провайдери не знають, як технічно виконати припис СБУ, щоб закрити доступ користувачів до цих чотирьох Telegram-каналів і ідей, як це зробити, у них немає.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

Згодом стало відомо, що СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”.