09:14  24 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків
19:44  24 лютого
Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу
19:05  24 лютого
На Донбасі від початку доби – чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2021, 20:10 17

СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ - ЗМІ

24 лютого 2021, 20:10 17
Читайте также на русском языке
Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі
Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України розіслали українським інтернет-провайдерам лист з вимогою заблокувати канали, які підозрюють у виконанні замовлень спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє Страна.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, 23 лютого слідчий суддя Київського районного суду Харкова виніс рішення про блокування Telegram-каналів "Легитимный”, "Резидент”, "Сплетница” та "Картель”.

Також видання оприлюднило інформацію про те, як дослівно звучить припис про блокування цих чотирьох Telegram-каналів:

Слідчим суддею Київського районного суду Харкова винесено рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених телеграм-каналів шляхом приписи інтернет-провайдерам закрити до них доступ”, - цитує видання.

Також повідомляється, що опитані журналістами інтернет-провайдери не знають, як технічно виконати припис СБУ, щоб закрити доступ користувачів до цих чотирьох Telegram-каналів і ідей, як це зробити, у них немає.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

Згодом стало відомо, що СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”.

СБУ кримінальна справа інтернет Telegram державна зрада

СБУ вручила підозру у держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну
24 лютого 2021, 17:57
Суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави
24 лютого 2021, 15:48
Балачки учасників інфраструктурного форуму "Україна 30" RegioNews висміяв у Telegram-стікерах
23 лютого 2021, 19:16
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua