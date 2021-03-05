Оборудка на 2 мільярди: СБУ зупинила списання суден Дунайського пароплавства

Організатори схеми планували вивести з власності держави 455 одиниць флоту

Організатори схеми планували вивести з власності держави 455 одиниць флоту

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Оборудку було організовано під виглядом "реорганізації” діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ уточнили, що організатори схеми свідомо подали до профільного Міністерства документи про нульову вартість 455 одиниць флоту. У випадку погодження документів вони могли б самостійно розпоряджатися державним майном.

За інформацією спецслужби, зловмисники могли завдати збитки на понад 2 млрд грн.

Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави. Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки”, - додали в СБУ.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства, договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів, документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

Також СБУ виявила у зловмисників велику суму готівки в іноземній валюті. Відкрита справа за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, а також за статтею "державна зрада”.

Нагадаємо, раніше СБУ зупинила вивезення корабельного обладнання в окупований Крим.