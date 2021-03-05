Оборудка на 2 мільярди: СБУ зупинила списання суден Дунайського пароплавства
Працівники Служби безпеки України заблокували незаконну схему із відчуження майна “Українського Дунайського пароплавства”, яку намагався здійснити топменеджмент компанії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Оборудку було організовано під виглядом "реорганізації” діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури”, - йдеться в повідомленні.
В СБУ уточнили, що організатори схеми свідомо подали до профільного Міністерства документи про нульову вартість 455 одиниць флоту. У випадку погодження документів вони могли б самостійно розпоряджатися державним майном.
За інформацією спецслужби, зловмисники могли завдати збитки на понад 2 млрд грн.
Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави. Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки”, - додали в СБУ.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства, договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів, документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.
Також СБУ виявила у зловмисників велику суму готівки в іноземній валюті. Відкрита справа за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, а також за статтею "державна зрада”.
Нагадаємо, раніше СБУ зупинила вивезення корабельного обладнання в окупований Крим.