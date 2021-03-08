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08 березня 2021, 16:54 679

До дачі Зеленського у Конча-Заспі звозять Нацгвардію та силовиків

08 березня 2021, 16:54 679
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Там має відбутися акція на підтримку активіста Сергія Стерненка
Там має відбутися акція на підтримку активіста Сергія Стерненка
Фото: PavlovskyNEWS
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До державної дачі у елітному поселенні Конча-Заспа під Києвом, де мешкає президент України Володимир Зеленський, звозять силовиків та службовців Національної гвардії.

Про це повідомляє видання Страна.UA, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

На дорозі, яка веде у Кончу-Заспу, де на державній дачі живе президент Володимир Зеленський, були помічені колони автозаків. Також разом з ними туди направлялася автівка швидкої”, - повідомляє видання Страна.UA.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, під Конча-Заспу стягуються зелені автобуси Нацгвардії, а біля в'їзду в резиденцію, де живе президент, чергують білі автобуси правоохоронців

Як повідомляє наш журналіст, о 17:00 тут має розпочатися акція протесту з вимогою "скасувати репресії" стосовно Сергія Стерненко і Андрія Антоненко”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Того ж дня під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

27 лютого знову на Банковій проходив мітинг у підтримку активіста Стерненка. В акції взяли участь кілька тисяч осіб.

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