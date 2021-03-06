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06 березня 2021, 18:16 201

Зеленський призначив 13 очільників райдержадміністрацій

06 березня 2021, 18:16 201
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Розпорядження він видав сьогодні
Розпорядження він видав сьогодні
Офіс президента
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на русском языке

Президент Володимир Зеленський видав низку розпоряджень про призначення нових керівників районних державних адміністрацій. Нових очільників отримали 13 РДА.

Відповідні розпорядження були опубліковані на сайті Офісу президента, пише RegioNews.

Так, глава держави призначив:

  • Григорія Ковтуна очільником Ніжинської РДА Чернігівської області;
  • Валерію Бандурко головою Черкаської РДА Черкаської області;
  • Ігоря Миклащука головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;
  • Олександра Коваля головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Родіона Абашева головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
  • Ігоря Мухарського головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області;
  • Тетяну Новикову головою Щастинської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Віталія Кононова головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Романа Власенка головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області;
  • Олександра Ярощука головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
  • Ігоря Вантюха головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
  • Андрія Панкова головою Краматорської районної державної адміністрації Донецької області;
  • Степана Кулиняка головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Раніше повідомлялося, що в Україні голови місцевих адміністрацій стануть держслужбовцями.

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