Зеленський призначив 13 очільників райдержадміністрацій

Кожен із п'ятнадцяти кандидатів у народні депутати, які балотуються у надвірнянському 87-му окрузі в Івано-Франківській області, вирізняється якимись оригінальностями і несподіванками у своїх декларац...

03 березня 2021

Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване

Житомирський градоначальник переміг на місцевих виборах восени 2020 року у першому турі з більш ніж 51% голосів. Однак протягнути в міську раду фракцію, що могла б стати монобільшістю, йому не вдалося