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08 березня 2021, 14:15 526

У Києві проходить Жіночий марш, його намагались зірвати націоналісти

08 березня 2021, 14:15 526
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На Михайлівську площу прийшли представники націоналістичних організації, які мітингують проти маршу
На Михайлівську площу прийшли представники націоналістичних організації, які мітингують проти маршу
Фото: ukrinform
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Сьогодні, 8 березня у Києві відбувається Жіночий марш, присвячений негативним наслідкам пандемії коронавірусу для жінок.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Його учасники почали збиратися о 13 годині на Михайлівській площі, порядок забезпечують декілька сотень правоохоронців.

У пандемії жіноче обличчя. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя людей в усьому світі, змінила звичний ритм функціонування суспільства, загострила соціальні проблеми та спричинила появу нових викликів. Найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках", - заявляють організатори акції.

Вони вимагають створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19, забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг, відкриття державних "шелтерів” у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насильства, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу внаслідок пандемії, а також ратифікації Стамбульської конвенції.

Як повідомляє видання Страна.UA, під час жіночого маршу виникли декілька конфліктів за участі представників націоналістичних організацій, які на Михайлівській площі мітингують проти Жіночого маршу і ратифікації Стамбульської конвенції.

Зокрема, представники організації "Традиція і порядок" закидали учасників жіночого маршу рятувальними кругами і тюльпанами.

Вони заявляють, що рятувальні круги повинні "врятувати жінок”, які прийшли на жіночий марш, а тюльпанами вони "привітали” жінок зі святом 8 березня.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, на початку мітингу лідер організації "ОУН” Микола Коханівський намагався прорватися через кордон правоохоронців, пізніше група націоналістів почала кидати в учасників Жіночого маршу рятувальні круги.

Перепалка націоналіста з учасницею маршу завершилася кинутим їй в обличчя квіткою, який вона перед цим викинула”, - йдеться в повідомленні.

Марш розпочався о 13:46, хода рушила до Поштової площі через Майдан Незалежності.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" оголосила про запуск руху "Зе!Жінки".

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