У Києві проходить Жіночий марш, його намагались зірвати націоналісти

На Михайлівську площу прийшли представники націоналістичних організації, які мітингують проти маршу

На Михайлівську площу прийшли представники націоналістичних організації, які мітингують проти маршу

Фото: ukrinform

Сьогодні, 8 березня у Києві відбувається Жіночий марш, присвячений негативним наслідкам пандемії коронавірусу для жінок.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Його учасники почали збиратися о 13 годині на Михайлівській площі, порядок забезпечують декілька сотень правоохоронців.

У пандемії жіноче обличчя. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя людей в усьому світі, змінила звичний ритм функціонування суспільства, загострила соціальні проблеми та спричинила появу нових викликів. Найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках", - заявляють організатори акції.

Вони вимагають створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19, забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг, відкриття державних "шелтерів” у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насильства, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу внаслідок пандемії, а також ратифікації Стамбульської конвенції.

Як повідомляє видання Страна.UA, під час жіночого маршу виникли декілька конфліктів за участі представників націоналістичних організацій, які на Михайлівській площі мітингують проти Жіночого маршу і ратифікації Стамбульської конвенції.

Зокрема, представники організації "Традиція і порядок" закидали учасників жіночого маршу рятувальними кругами і тюльпанами.

Вони заявляють, що рятувальні круги повинні "врятувати жінок”, які прийшли на жіночий марш, а тюльпанами вони "привітали” жінок зі святом 8 березня.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, на початку мітингу лідер організації "ОУН” Микола Коханівський намагався прорватися через кордон правоохоронців, пізніше група націоналістів почала кидати в учасників Жіночого маршу рятувальні круги.

Перепалка націоналіста з учасницею маршу завершилася кинутим їй в обличчя квіткою, який вона перед цим викинула”, - йдеться в повідомленні.

Марш розпочався о 13:46, хода рушила до Поштової площі через Майдан Незалежності.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" оголосила про запуск руху "Зе!Жінки".