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06 березня 2021, 11:46 6

В Україні набрав чинності закон про розширення повноважень в.о. міністрів

06 березня 2021, 11:46 6
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Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський
Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський
Фото з відкритих джерел
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Закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів сьогодні набрав чинності. Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський.

Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, пише RegioNews.

Тепер в.о. міністра зможуть ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Крім того, їм повернули наступні повноваження:

  • керівництво діяльністю міністерства,
  • затвердження планів роботи міністерства, звітів,
  • внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
  • затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
  • скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Зазначимо, що раніше глава держави ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський підписав закон, який поверне в.о. міністрів широкі повноваження.

Україна Юрій Вітренко закон міністр президент

 
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