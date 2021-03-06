В Україні набрав чинності закон про розширення повноважень в.о. міністрів
Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський
Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський
Закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів сьогодні набрав чинності. Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський.
Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення, пише RegioNews.
Тепер в.о. міністра зможуть ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Крім того, їм повернули наступні повноваження:
- керівництво діяльністю міністерства,
- затвердження планів роботи міністерства, звітів,
- внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
- затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
- скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.
Зазначимо, що раніше глава держави ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.
Нагадаємо, 4 березня Зеленський підписав закон, який поверне в.о. міністрів широкі повноваження.
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