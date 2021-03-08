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08 марта 2021, 16:54 713

К даче Зеленского в Конча-Заспе свозят Нацгвардию и силовиков

08 марта 2021, 16:54 713
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Там должна состояться акция в поддержку активиста Сергея Стерненко
Там должна состояться акция в поддержку активиста Сергея Стерненко
Фото: PavlovskyNEWS
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К государственной дачи в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, где живет президент Украины Владимир Зеленский, свозят силовиков и служащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает издание Страна.UA, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

На дороге, ведущей в Конча-Заспу, где на государственной даче живет президент Владимир Зеленский, были замечены колонны автозаков. Также вместе с ними туда направлялась машина скорой", - сообщает издание Страна.UA.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, в Конча-Заспу стягиваются зеленые автобусы Нацгвардии, а у въезда в резиденцию, где живет президент, дежурят белые автобусы правоохранителей

Как сообщает наш журналист, в 17:00 здесь должна начаться акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко и Андрея Антоненко", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

В тот же день под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

27 февраля снова на Банковой проходил митинг в поддержку активиста Стерненко. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Владимир Зеленский митинг президент Сергей Стерненко Дача

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