Данілов не виключає, що за вироком Стерненку стоять замовники

Секретаря РНБО дивує тривалість розгляду справи і дата оголошення вироку

Секретаря РНБО дивує тривалість розгляду справи і дата оголошення вироку

Фото з відкритих джерел

Секретар РНБО вважає, що потрібно проаналізувати, чи за ухваленням рішення суду у справі екслідера Одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка "не стоять замовники”.

Таку думку висловив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю Укрінформу , передає RegioNews.

Це питання доволі непросте. Не зовсім зрозуміло, чому вирок оголошено саме зараз. Це якраз питання до суддів. Суд триває вже п’ять років, вирок могли оголосити ще у 2016 чи 2017 роках, але дотягнули аж до сьогодні й оголосили 23 лютого. Усі знаємо – що це за день і яке свято дехто святкує. Це – рішення суду, я не можу сказати, що воно нам подобається чи ні. Але ми звертаємо на це увагу, аналізуємо, систематизуємо і дивимося, чи за ним не можуть стояти якісь замовники,- зазначив Данілов.

Торкаючись роботи судової гілки влади в Україні, секретар РНБО зазначив, що усіх суддів в один ряд ставити не можна, але окремі їх рішення є "кричущими".

Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати сім років ув’язнення, а інший – звільнити від кримінальної відповідальності. Це проблема, яку складно пояснити суспільству. Крім того, у нас судові справи можуть тягнутися роками, п’ять-шість років... Ненормально, коли людина сім-вісім років перебуває під слідством і не знає, яким буде вирок,- констатував Данілов.

Як повідомлялося, сьогодні під час розгляду в суді другої справи Стерненка знову відвезли в СІЗО. Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти залишене без розгляду.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Того ж дня під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

27 лютого знову на Банковій проходив мітинг у підтримку активіста Стерненка. В акції взяли участь кілька тисяч осіб.