Справа Стерненка: поліція спростувала інформацію про тиск на фігуранта справи

Жодних слідчих дій в Одеському СІЗО не проводилось, запевняють у поліції

Жодних слідчих дій в Одеському СІЗО не проводилось, запевняють у поліції

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, у Нацполіції заявили, що інформація адвокатів щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО.

Нагадаємо, напередодні, представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають у суді Сергія Стерненка, на сторінці у соцмережі опублікували інформацію, що 2 березня невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали Руслана Демчука в Одеському СІЗО і вимагали від нього надати покази проти Сергія Стерненка. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.