09:13  04 березня
В Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19
10:06  04 березня
Справа Стерненка: поліція спростувала інформацію про тиск на фігуранта справи
08:11  04 березня
Загострення на Донбасі: під час обстрілів поранено українського захисника
UA | RU
UA | RU
04 березня 2021, 10:06 330

Справа Стерненка: поліція спростувала інформацію про тиск на фігуранта справи

04 березня 2021, 10:06 330
Читайте также на русском языке
Жодних слідчих дій в Одеському СІЗО не проводилось, запевняють у поліції
Жодних слідчих дій в Одеському СІЗО не проводилось, запевняють у поліції
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Національній поліції спростували заяви адвокатів фігурантів "справи Стерненка", щодо тиску поліцейських на Руслана Демчука.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, у Нацполіції заявили, що інформація адвокатів щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО.

Нагадаємо, напередодні, представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають у суді Сергія Стерненка, на сторінці у соцмережі опублікували інформацію, що 2 березня невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали Руслана Демчука в Одеському СІЗО і вимагали від нього надати покази проти Сергія Стерненка. Натомість обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

суд СІЗО поліція адвокат правоохоронці Сергій Стерненко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua