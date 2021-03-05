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05 марта 2021, 18:07 4

Данилов не исключает, что за приговором Стерненко стоят заказчики

05 марта 2021, 18:07 4
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Фото из открытых источников
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Секретарь СНБО считает, что нужно проанализировать, "не стоят заказчики” за принятием решения суда по делу экс-лидера Одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко .

Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Укринформу , передает RegioNews.

Это вопрос достаточно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд длится уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем – что это за день и праздник кое-кто празднует. Это – решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли за ним стоять какие-то заказчики,- отметил Данилов.

Касаясь работы судебной ветви власти в Украине, секретарь СНБО отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решения являются "вопиющими".

Случаются странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет заключения, а другой – освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор,- констатировал Данилов.

Как сообщалось, сегодня во время рассмотрения второго дела в суде Стерненко снова увезли в СИЗО. Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи оставлено без рассмотрения.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

В тот же день под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения.

27 февраля снова на Банковой проходил митинг в поддержку активиста Стерненко. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Сергей Стерненко Алексей Данилов СНБО суд приговор

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