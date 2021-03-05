Депутати Тернопільської міськради підтримали звернення до Зеленського щодо звільнення Стерненка

Рішення прийняли 42 депутати

Рішення прийняли 42 депутати

Фото: suspilne

Сьогодні, 5 березня, на четвертій сесії Тернопільської міської ради депутати проголосували за звернення до центральної влади щодо звільнення ув'язненого активіста Сергія Стерненка.

Як передає RegioNews, про це інформує "Суспільне".

Депутати Тернопільської міської ради проголосували за звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра звільнити громадського активіста Сергія Стерненка", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.