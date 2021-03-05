Стерненка знову відвезли в СІЗО

Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти залишене без розгляду

Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти залишене без розгляду

Фото з відкритих джерел

Суд залишив без розгляду клопотання адвокатів Стерненка про звільнення його з-під варти

Про це повідомляє Telegram-канал STERNENKO, передає RegioNews.

Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти суд розглядати не буде.

Слідчий суддя Осік залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні НЕ БУВ в приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО. Стерненко Шрьодінгера, - йдеться в повідомленні.

Додається, що поки адвокати чекали на розгляд клопотання, Сергія без попередження відвезли в СІЗО.

Як повідомлялося, сьогодні Стерненка звільнили з-під варти в залі суду через подану ним апеляцію. Сьогодні суд розглядає іншу справу Стерненка - про перевищення меж самооборони.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Того ж дня під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

27 лютого знову на Банковій проходив мітинг у підтримку активіста Стерненка. В акції взяли участь кілька тисяч осіб.