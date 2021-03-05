Стерненка звільнили з-під варти в залі суду через подану ним апеляцію

Сьогодні суд розглядає іншу справу Стерненка - про перевищення меж самооборони

Сьогодні суд розглядає іншу справу Стерненка - про перевищення меж самооборони

Приморський райсуд Одеси під головуванням судді Сергія Кічмаренка розглядає справу екслідера Одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, якому інкримінують заподіяння смерті одному з двох нападників на нього та його дівчину в травні 2018 року.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Стерненка доставив до суду конвой, але адвокати домоглися звільнення його з-під варти в залі суду. Будівлю суду, як і 23 лютого, пікетують прихильники Стерненка.

Підсудний Стерненко незаконно перебуває під конвоєм у приміщенні суду, його взято під варту безпідставно, оскільки вирок (суду від 23 лютого про арешт Стерненка в іншій кримінальній справі, - ред.) не набув чинності. Тому вносимо клопотання - без зволікання встановити законність затримання, - заявив адвокат Андрій Писаренко.

Головуючий суддя Кічмаренко назвав позицію представників захисту проявом "тиску на суд", але визнав їх правоту і розпорядився негайно звільнити підсудного з-під варти конвоїрів, які привезли Стерненка до суду.

Екслідера одеського "Правого сектора" Стерненка прокуратура звинувачує у перевищенні меж самооборони і заподіянні смерті одному з двох нападників на нього та його дівчину 24 травня 2018 року. Підсудному інкримінують вчинення злочинів при відбитті третього замовного нападу за ознаками ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Предметом сьогоднішнього слухання суду є дослідження наданих прокуратурою томів кримінального провадження у межах з'ясування обставин третього замовного нападу на Стерненка.

У Telegram-каналі Стерненка опубліковано його "апеляційну скаргу", яка не містить юридичного обґрунтування, а лише політичні заяви про незаконність вироку.

Там зазначається, що паралельно адвокати Стерненка працюють над своїми апеляційними скаргами.

Також вказується, що подання активістом апеляційної скарги призупиняє вступ вироку в силу, згідно зі ст. 400 КПК, тому Стерненко має бути звільнений.

Вирок проти мене є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи і тиском проти усіх громадян, які з 2014 року ведуть боротьбу проти російських окупантів та їхніх пособників, а також проти тих, хто сміливо не мовчить про порушення прав людини. Коли Татаров за реально вкрадені 85 мільйонів сидить на посаді, а я за вигадані 300 грн сиджу у тюрмі, це несправедливо! Коли терорист і кат Стуса Медвечук сидить у парламенті, а я та інші політв‘язні у тюрмі, це несправедливо! Мені шкода, що російські окупанти винесли цей вирок іменем України, в той час як він спрямований проти самої ж України. Суддя-комуніст Попревич не здійснив судовий розгляд повно, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи, істотно порушив КПК, а також неправильно застосував норми ККУ, - йдеться в "апеляційній скарзі".

За законом, подання апеляційної скарги призупиняє дію вироку. У суді щодо іншої справи (справи самозахисту) 5 березня захист Стерненка, зокрема, апелював до того, що він уже подав скаргу. Посилаючись на це, адвокати вимагали звільнити чоловіка з-під варти, адже його арештували саме за вироком.

Як повідомлялося, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Того ж дня під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення.

27 лютого знову на Банковій проходив мітинг у підтримку активіста Стерненка. В акції взяли участь кілька тисяч осіб.