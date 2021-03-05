Голова Львівської ОДА Козицький отримав щеплення від COVID-19

Очільника облдержадміністрації вакцинували у Львівському обласному лабораторному центрі

Очільника облдержадміністрації вакцинували у Львівському обласному лабораторному центрі

Фото: Facebook

Сьогодні, 5 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький вакцинувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Щойно вакцинувався проти Covid-19 - щоб захиститися від коронавірусу і показати безпечність вакцини AstraZeneca/Covishield. А також – продемонструвати свою державницьку позицію”, - написав Козицький.

Він додав, що почувається добре, і закликав довіряти науковцям і медикам.

Вакцина AstraZeneca/Covishield повністю безпечна, має доведену ефективність, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я і пройшла перевірку Європейським агентством з лікарських засобів. Цю вакцину замовили Британія, Австралія, Канада”, - написав голова ОДА.

Нагадаємо, 4 березня голова Закарпатської ОДА вакцинувався від COVID-19.

Того ж дня мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.