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05 березня 2021, 17:11 8

Голова Львівської ОДА Козицький отримав щеплення від COVID-19

05 березня 2021, 17:11 8
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Очільника облдержадміністрації вакцинували у Львівському обласному лабораторному центрі
Очільника облдержадміністрації вакцинували у Львівському обласному лабораторному центрі
Фото: Facebook
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Сьогодні, 5 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький вакцинувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Щойно вакцинувався проти Covid-19 - щоб захиститися від коронавірусу і показати безпечність вакцини AstraZeneca/Covishield. А також – продемонструвати свою державницьку позицію”, - написав Козицький.

Він додав, що почувається добре, і закликав довіряти науковцям і медикам.

Вакцина AstraZeneca/Covishield повністю безпечна, має доведену ефективність, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я і пройшла перевірку Європейським агентством з лікарських засобів. Цю вакцину замовили Британія, Австралія, Канада”, - написав голова ОДА.

Нагадаємо, 4 березня голова Закарпатської ОДА вакцинувався від COVID-19.

Того ж дня мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.

коронавірус ОДА Максим Козицький Львівська область вакцинація

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