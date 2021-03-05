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05 березня 2021, 13:59 7

Степанов назвав дві області, які скоро можуть "почервоніти"

05 березня 2021, 13:59 7
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Степанов заявив, що Україна вступила в третю хвилю світової пандемії
Степанов заявив, що Україна вступила в третю хвилю світової пандемії
Фото: МОЗ
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Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі потрапляння в "червону карантинну зону" через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради, передає RegioNews.

"Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться в "червоній зоні" карантину — Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька. На межі "червоної зони" знаходяться Закарпатська та Вінницька області", — заявив чиновник.

Степанов заявив, що Україна вступила в третю хвилю світової пандемії.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам "небезпечніший за європейський штам, висока швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина".

Степанов додав, що в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання числа заражень коронавірусом до кінця епідсезону — орієнтовно до кінця квітня.

Нагадаємо, в Україні зафіксований більш заразний британський штам коронавірусу.

коронавірус Україна карантин Закарпаття Максим Степанов

 
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