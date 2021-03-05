Глава Львовской ОГА Козицкий получил прививку от COVID-19

Председателя облгосадминистрации вакцинировали во Львовском областном лабораторном центре

Председателя облгосадминистрации вакцинировали во Львовском областном лабораторном центре

Фото: Facebook

Сегодня, 5 марта, председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий вакцинировался от коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Только что вакцинировался против Covid-19 - чтобы защититься от коронавируса и показать безопасность вакцины AstraZeneca/ Covishield. А также - продемонстрировать свою государственную позицию", - написал Козицкий.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, и призвал доверять ученым и медикам.

Вакцина AstraZeneca/Covishield полностью безопасна, имеет доказанную эффективность, одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла проверку Европейским агентством по лекарственным средствам. Эту вакцину заказали Великобритания, Австралия, Канада", - написал глава ОГА.

Напомним, 4 марта глава Закарпатской ОГА вакцинировался от COVID-19.

В тот же день мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.