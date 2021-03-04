Голова Закарпатської ОДА вакцинувався від COVID-19 разом із співаками
Голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков отримав вакцину від COVID-19 разом із лідером гурту Rock-H Віктором Янцо, шоуменом Золтаном Вайдою та співачкою Мариною Полончак.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Ми поїхали на щеплення”, - написав Полосков і оприлюднив колективне фото.
Він зазначає, що в області найбільша кількість діагностованих випадків з початку хвороби, і Закарпаття "за один крок до "червоної" зони”.
Більше року всі чекали на появу вакцини від коронавірусу. І зараз, коли вона нарешті у нас, ми маємо імунізуватися! Це саме та турбота, той захист, який надала держава кожному українцю в час пандемії, від якої потерпає цілий світ”, - написав Полосков.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.