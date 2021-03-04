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04 березня 2021, 17:01 108

Голова Закарпатської ОДА вакцинувався від COVID-19 разом із співаками

04 березня 2021, 17:01 108
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Він отримав щеплення із відомими діячами культури регіону
Він отримав щеплення із відомими діячами культури регіону
Фото: Facebook
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Голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков отримав вакцину від COVID-19 разом із лідером гурту Rock-H Віктором Янцо, шоуменом Золтаном Вайдою та співачкою Мариною Полончак.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ми поїхали на щеплення”, - написав Полосков і оприлюднив колективне фото.

Він зазначає, що в області найбільша кількість діагностованих випадків з початку хвороби, і Закарпаття "за один крок до "червоної" зони”.

Більше року всі чекали на появу вакцини від коронавірусу. І зараз, коли вона нарешті у нас, ми маємо імунізуватися! Це саме та турбота, той захист, який надала держава кожному українцю в час пандемії, від якої потерпає цілий світ”, - написав Полосков.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі.

Ужгород ОДА Анатолій Полосков вакцина вакцинація

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