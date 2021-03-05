Карантин в Україні: Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні

На території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження

На території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження

Фото: із відкритих джерел

Станом на 5 березня рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 перевищено у семи регіонах, Хмельницька область перейшла до “помаранчевої” зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області, як і раніше, залишаються у "червоній" зоні. Там найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання та рівень госпіталізацій пацієнтів.

В "помаранчевій" зоні, за даними МОЗу, перебувають Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Причому Хмельницька область стала "помаранчевою” сьогодні, 5 березня. Решта регіонів перебувають в "жовтій" зоні карантину.

Показник госпіталізацій перевищено у семи регіонах: в Івано-Франківській області (140,8 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7 ), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) і Хмельницькій (62,7) областях.

Епідеміологічний поріг перевищено теж у семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%) областях.

Нагадаємо, у Київській області почав діяти "помаранчевий" рівень COVID-небезпеки.