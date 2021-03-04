Мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі
Йому зробили укол "залишковою дозою" вакцини CoviShield
Йому зробили укол "залишковою дозою" вакцини CoviShield
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні, 4 березня, вакцинувався від коронавірусу у Центральній міській клінічній лікарні.
Відео вакцинації він розмістив у себе в Facebook, пише RegioNews.
Не слухайте нічого зайвого по інтернету чи засобах масової інформації... Треба розуміти, що вакцинація - один з найефективніших методів боротьби з коронавірусом зараз. Надіюся, вакцини буде достатньо", - розповів Руслан Марцінків.
Нагадаємо, в Івано-Франківську просять в уряду надати більше вакцин, також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих.
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