Мер Івано-Франківська Марцінків вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі

Йому зробили укол "залишковою дозою" вакцини CoviShield

Йому зробили укол "залишковою дозою" вакцини CoviShield

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні, 4 березня, вакцинувався від коронавірусу у Центральній міській клінічній лікарні.

Відео вакцинації він розмістив у себе в Facebook, пише RegioNews.

Не слухайте нічого зайвого по інтернету чи засобах масової інформації... Треба розуміти, що вакцинація - один з найефективніших методів боротьби з коронавірусом зараз. Надіюся, вакцини буде достатньо", - розповів Руслан Марцінків.

Нагадаємо, в Івано-Франківську просять в уряду надати більше вакцин, також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих.