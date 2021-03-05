У Львівській області 28 березня відбудуться проміжні вибори у п'яти округах

ТВК вже завершили реєстрацію місцевих кандидатів у депутати

ТВК вже завершили реєстрацію місцевих кандидатів у депутати

Фото: із відкритих джерел

28 березня у Львівській області відбудуться проміжні вибори у п'ятьох багатомандатних виборчих округах. 22 кандидати із 23 є самовисуванцями.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає RegioNews.

Там будуть обирати депутатів Глинянської міської ради Львівського району, Лопатинської селищної ради Червоноградського району і Козівської сільської ради Стрийського району.

За словами голови відділу адміністрування Держреєстру виборців ОДА Зоряни Павлів, відповідні ТВК вже завершили реєстрацію кандидатів у депутати.

Загалом зареєстровано 23 кандидатів, які позмагаються за 6 депутатських мандатів. За два депутатські мандати Глинянської міської ради позмагаються 9 кандидатів: четверо у багатомандатному виборчому окрузі №4 і п'ятеро у багатомандатному виборчому окрузі №7”, - йдеться в повідомленні.

У Львівській ОДА зазначили, що у Лопатинській селищній раді за два депутатські місця будуть боротися 10 кандидатів: семеро у багатомандатному виборчому окрузі №3 і троє у багатомандатному виборчому окрузі №7.

Ще 4 кандидати в депутати Козівської сільської ради зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі №6. В цьому окрузі буде визначено два депутатські мандати.

Нагадаємо, Рада призначила вибори міських та сільських голів у п’яти областях, позачергові вибори там відбудуться 31 жовтня 2021 року.