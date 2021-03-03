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03 березня 2021, 14:25 103

Загибель курсантів під Харковом: у ДБР розповіли, коли планують завершити слідство

03 березня 2021, 14:25 103
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Фото: ДСНС
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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) планують завершити розслідування падіння літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, в результаті якого загинули 27 курсантів та офіцерів Національного університету ім. Івана Кожедуба, в кінці квітня цього року.

Про це сьогодні, 3 березня під час виступу у Верховній Раді заявив в.о. голови ДБР Олексій Сухачов, передає RegioNews.

За його словами, розслідування смертельної катастрофи перебуває на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Його завершення плануємо на кінець квітня поточного року”, - заявив Сухачов.

Він додав, що задля уникнення подібних катастроф ДБР ініціювало проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час виготовлення та експлуатації усіх літаків, які були побудовані державним підприємством "Антонов” у 1991 році.

Слідству вдалося максимально швидко встановити причини катастрофи та здобути беззаперечні докази, за результатом яких трьом особам повідомлено про підозру. Двоє з них досі утримуються під вартою за рішенням суду”, - сказав Олексій Сухачов.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

АН-26 катастрофа аварія літак ДБР слідство

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