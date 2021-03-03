ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета"

Запрошують нардепів як свідків

Запрошують нардепів як свідків

Фото з відкритих джерел

Чотирьом нардепам надіслані повістки від ДБР про виклик на допит як свідків у справі про «кнопкодавство за Шкарлета».

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Железняк оприлюднив адресований Апарату Верховної ради від ДБР лист, у якому йдеться про розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на підставі заяви народної депутатки Совсун. Провадження стосується порушення Регламенту Верховної ради під час прийняття постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Прошу передати повістки народним депутатам України Совсун І.Р., Железняку Я.І., Піпі Н.Р. та Стефанішиній О.А. про їх виклик до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідків, - написав у листі слідчий.

Железняк повідомляє про намір "зайти в гості" в ДБР.

Як повідомлялося, 18 лютого Генпрокурор повідомила, що справа за заявами про порушення під час голосування за призначення Шкарлета міністром розслідується. Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше нардепи зібрали необхідні підписи для подання в КСУ щодо "кнопкодавства за Шкарлета".

Нагадаємо, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, але вже на наступний день Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Після призначення 18 грудня у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

А 21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.