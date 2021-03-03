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03 березня 2021, 13:54 105

Глава ДБР Сухачов анонсував результат у справах щодо суддів КСУ

03 березня 2021, 13:54 105
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Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ
Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ
Фото: Укрінформ
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Виконувач обов’язків керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував результати розслідування у кримінальних справах, у яких фігурують судді Конституційного суду.

Про це він повідомив під час доповіді у парламенті у середу, пише RegioNews.

"Найближчим часом ми дамо результат за декількома кримінальними провадженнями стосовно суддів Конституційного суду України”, - сказав він.

Крім того, Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ. Та нагадав, що наразі повідомлено про підозру голові КСУ.

"Триває низка експертиз, після чого буде прийнято остаточне рішення за вказаними справами”, - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше ДБР порушило проти Тупицького ще одну справу, на цей раз за самоправство.

ДБР Україна політика влада голова

 
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