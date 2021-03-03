Глава ДБР Сухачов анонсував результат у справах щодо суддів КСУ
Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ
Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ
Виконувач обов’язків керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував результати розслідування у кримінальних справах, у яких фігурують судді Конституційного суду.
Про це він повідомив під час доповіді у парламенті у середу, пише RegioNews.
"Найближчим часом ми дамо результат за декількома кримінальними провадженнями стосовно суддів Конституційного суду України”, - сказав він.
Крім того, Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ. Та нагадав, що наразі повідомлено про підозру голові КСУ.
"Триває низка експертиз, після чого буде прийнято остаточне рішення за вказаними справами”, - додав посадовець.
Нагадаємо, раніше ДБР порушило проти Тупицького ще одну справу, на цей раз за самоправство.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення