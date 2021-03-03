Глава ДБР Сухачов анонсував результат у справах щодо суддів КСУ

Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ

Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ

Фото: Укрінформ

Виконувач обов’язків керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував результати розслідування у кримінальних справах, у яких фігурують судді Конституційного суду.

Про це він повідомив під час доповіді у парламенті у середу, пише RegioNews.

"Найближчим часом ми дамо результат за декількома кримінальними провадженнями стосовно суддів Конституційного суду України”, - сказав він.

Крім того, Сухачов зазначив, що у кримінальних справах фігурує декілька суддів КСУ. Та нагадав, що наразі повідомлено про підозру голові КСУ.

"Триває низка експертиз, після чого буде прийнято остаточне рішення за вказаними справами”, - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше ДБР порушило проти Тупицького ще одну справу, на цей раз за самоправство.