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03 марта 2021, 14:25 103

Гибель курсантов под Харьковом: в ГБР рассказали, когда планируют завершить следствие

03 марта 2021, 14:25 103
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Фото: ГСЧС
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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) планируют завершить расследование падения самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, в результате которого погибли 27 курсантов и офицеров Национального университета им. Ивана Кожедуба, в конце апреля этого года.

Об этом сегодня, 3 марта во время выступления в Верховной Раде заявил и.о. председателя ГБР Алексей Сухачев, передает RegioNews.

По его словам, расследование смертельной катастрофы находится на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Его завершение планируем на конец апреля текущего года", - заявил Сухачев.

Он добавил, что во избежание подобных катастроф ГБР инициировало проведение проверки соблюдения требований законодательства при изготовлении и эксплуатации всех самолетов, которые были построены государственным предприятием "Антонов" в 1991 году.

Следствию удалось максимально быстро установить причины катастрофы и получить неопровержимые доказательства, по результатам которых трем лицам сообщено о подозрении. Двое из них до сих пор содержатся под стражей по решению суда", - сказал Алексей Сухачев.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26 катастрофа авария самолет ГБР следствие

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