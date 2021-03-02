Росія в ТКГ укотре заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області

Переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно

Переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно

Фото з відкритих джерел

Російська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі вкотре заблокувала питання відкриття та подальшої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Української делегації для участі в ТКГ за підсумками сьогоднішнього засідання, передає RegioNews.

У Гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважаючи на успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня через КПВВ "Щастя" та засвідчив повну готовність його до пропуску вантажів і пасажирів, - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ініціативи, запропоновані главою української делегації Леонідом Кравчуком, а саме надання нами пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" та "Золоте", інших технічних умов для початку сталої роботи пропускних пунктів не залишають аргументів російській стороні, які могли б виправдати її зволікання щодо розблокування зі свого боку роботи КПВВ і допуску українських громадян до адміністративних послуг та фінансової допомоги".

Як повідомили в Українській делегації, переговори в рамках політичної підгрупи та підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.

Зокрема, завданням у рамках групи з політичних питань було продовження обговорення і реалізації "Плану спільних кроків", запропонованого українською стороною як основу для подальшого виконання домовленостей, досягнутих у "нормандському" та Мінському форматах, зокрема, перенесення термінів його виконання.

Для цього має бути виконана головна умова - російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на найвищому міжнародному рівні. Натомість вони ухиляються від визнання такої відповідальності та продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН та Францією та ОБСЄ, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в українській делегації зазначають, що російська делегація намагається підпорядкувати всі питання, зокрема й гуманітарні, економічні та безпекові, своїй політичній меті "примусити Україну та ОБСЄ проводити прямі перемовини з представниками квазідержавних маріонеткових утворень, як із повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту".

Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць "нормандського формату" та міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту, і як намір досягнути власних політичних цілей за рахунок порушення відповідних міжнародних домовленостей, - ідеться в заяві.

В українській делегації зазначили, що лише точне виконання рішень керівництва держав "нормандської четвірки" й відповідних Мінських домовленостей є єдиним і надійним шляхом до мирного врегулювання конфлікту, а також подякували державам-партнерам, Франції, Німеччині та ОБСЄ, за те, що "вони не дозволяють Росії однобічно трактувати нормандські та мінські домовленості".

Такі спроби (РФ - ред.) не матимуть успіху і отримають належну оцінку з боку міжнародного співтовариства. Російська сторона наполегливо йде шляхом подальшої міжнародної ізоляції, - підсумували в українській делегації.

"Російська сторона має взяти на себе політичну відповідальність за реалізацію рішень Нормандського формату". ... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Tuesday, March 2, 2021

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський сказав про війну на Донбасі: Україна хоче досягти миру дипломатичним шляхом. Він закликав Європейський союз не припиняти тиск на Росію.

Також Гармаш повідомив, що ОБСЄ в ТКГ наполягає на обговоренні "плану ОРДЛО". Український представник називає це прямим порушенням Мінських угод.