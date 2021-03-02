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02 березня 2021, 15:50 6

Зеленський про війну на Донбасі: Україна хоче досягти миру дипломатичним шляхом

02 березня 2021, 15:50 6
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. Він закликав Європейський союз не припиняти тиск на Росію.

Про це йшлося на брифінгу Зеленського на Донбасі, пише RegioNews.

Глава держави наголосив, що досягти миру на сході України вдасться тільки за підтримки міжнародних партнерів.

"Я буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС і його держав-членів на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом, і ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку наших міжнародних партнерів заради стабільності та безпеки в Україні та на Європейському континенті", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки мирних жителів загинули на Донбасі торік.

Донбас Україна війна президент голова

 
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