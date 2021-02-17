Кравчук назвав умови продовження Україною консультацій в ТКГ

РФ уникає обговорення практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей

РФ уникає обговорення практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей

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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна готова продовжувати консультації, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.

Про це повідомляє пресслужба делегації, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 17 лютого, відбулися чергові переговори на рівні лідерів делегацій в ТКГ.

Російська сторона декілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей. Проте, Глава української делегації Л.Кравчук жорстко нагадав представникам РФ, що: РФ є стороною конфлікту, РФ окуповує Крим та ОРДЛО, РФ є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ”, - йдеться в повідомленні.

Також в делегації ТКГ заявляють, що зусилля України на досягнення домовленостей щодо направлення інспекторів МАГАТЕ в тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ поки не дали результату, російська сторона унеможливлює прийняття рішення ТКГ з цього питання.

Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на РФ посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди”, - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна в ТКГ не дійшла згоди з РФ у визначеннях понять "ОРДЛО" та сторін конфлікту.