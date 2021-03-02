Сьогодні в ООС: ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування, і переважно "тиша"
Протягом поточної доби, 2 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.
На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша.
У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3,5 гектари території та передали на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський мав чергову робочу поїздку в зону ООС. Разом із президентом Європейської ради він відвідав Луганську область.
Раніше в зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий. Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.