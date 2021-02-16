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16 лютого 2021, 17:54 6

Україна в ТКГ не дійшла згоди з РФ у визначеннях понять "ОРДЛО" та сторін конфлікту

16 лютого 2021, 17:54 6
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За фактом російські НЗФ захопили на 1,4 тис. км більше території, ніж зафіксовано у Мінських домовленостях
За фактом російські НЗФ захопили на 1,4 тис. км більше території, ніж зафіксовано у Мінських домовленостях
Фото з відкритих джерел
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На переговорах у межах Тристоронньої контактної групи сьогодні порушили  питання про те, на яку територію поширюються Мінські домовленості, адже за фактом російські НЗФ захопили на 1,4 тис. км більше, ніж вказано в цих документах.

Про це написав член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За словами члена української делегації, Україна не отримала чіткої відповіді на питання, на яку територію поширюються Мінські домовленості.

Ми як і раніше намагаємося з'ясувати у представників Росії, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Тому що та, яка, за фактом, була захоплена російськими НЗФ, на 1400 км більше, ніж зафіксована в Мінських угодах, і на яку, тоді, територію поширюються Мінські домовленості - залишається не зрозумілим, - написав Гармаш.

Окрім того, він повідомив про те, що на сьогоднішньому засіданні робочої групи з політичних питань "як ніколи часто" порушувалося питання про сторони військового конфлікту.

Представники Росії стверджували що це Україна і "Донбас" (що вони розуміють під цим поняттям - неясно. Напевно, частина Донецького вугільного басейну в Ростовській області РФ). Також з того боку звучав варіант - "народ Донбасу" (теж не зрозуміло, що не поділили з Україною жителі Покровська, Добропілля, Краматорська, Маріуполя... плюс півтора мільйона вимушених переселенців). Ми чітко вказали, що конфліктують Росія і Україна, - пише Гармаш.

За його словами, до згоди у визначенні сторін конфлікту учасники переговорів ще не дійшли.

Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах...

Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, February 16, 2021

Як повідомлялося раніше, питання про численні порушення режиму "тиші" збройними формуваннями РФ окремо розглянуть на ТКГ. Українська делегація в ТКГ оприлюднила порядок денний спільного засідання.

Також Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі. Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі.

Окрім цього, в ТГК очікують загострення на Донбасі ближче до літа. Кремль ще не добився свого, вважають в ТКГ.

ОРДЛО Донбас РФ війна перемовини ТКГ конфлікт

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