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02 березня 2021, 19:45 6

ОБСЄ в ТКГ наполягає на обговоренні "плану ОРДЛО", - Гармаш

02 березня 2021, 19:45 6
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Фото з відкритих джерел
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На засіданні робочої групи з політичних питань в ТКГ вперше заговорили так звані "експерти" з Луганська і Донецька.

Про це повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

У Мінському процесі "прорив"! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку "експерт" ОРДО Майя Пирогова, потім і "експерти" з Луганська. До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили! На початку було слово ... За весь час сьогоднішніх консультацій (а я пішов хвилин за 10 до закінчення цього фарсу) представник Росії говорив секунд 30", - написав Гармаш.

За його словами, в основному говорив модератор від ОБСЄ посол Морель.

Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ і це пряме порушення Мінських угод ..., - додав він.

В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт"...

Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 2, 2021

Як повідомлялося раніше, Кравчук про бажання Зеленського швидко закінчити війну висловився так: "З Москвою домовитися не можна". Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей.

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