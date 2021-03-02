Россия в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области

Переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно

Переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно

Фото из открытых источников

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в очередной раз заблокировала вопрос открытия и дальнейшей работы контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице Украинской делегации для участия в ТКГ по итогам сегодняшнего заседания, передает RegioNews.

В Гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта через КПВВ "Счастье" и показал полную готовность его к пропуску грузов и пассажиров, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что инициативы, предложенные главой украинской делегации Леонидом Кравчуком, а именно предоставления нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ "Счастье" и "Золотое", иных технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи".

Как сообщили в Украинской делегации, переговоры в рамках политической подгруппы и подгруппы по безопасности завершились безрезультатно.

В частности, задачей в рамках группы по политическим вопросам было продолжение обсуждения и реализации "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной как основу для дальнейшего выполнения договоренностей, достигнутых в "нормандском" и Минском форматах, в частности, перенос сроков его выполнения.

Для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на самом высоком международном уровне. Зато они уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте на уровне с ФРГ и Францией и ОБСЕ, - говорится в сообщении.

Кроме того, в украинской делегации отмечают, что российская делегация пытается подчинить все вопросы, в том числе и гуманитарные, экономические и безопасности, своей политической цели "заставить Украину и ОБСЕ проводить прямые переговоры с представителями марионеточных квазигосударственных образований, как с полномочными представителями одной из сторон конфликта".

Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участникам "нормандского формата" и международным организациям, задействованным в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей, - говорится в заявлении.

В украинской делегации отметили, что лишь точное выполнение решений руководства государств "нормандской четверки" и соответствующих Минских договоренностей является единственным и надежным путем к мирному урегулированию конфликта, а также поблагодарили государства-партнеры, Францию, Германию и ОБСЕ, за то, что "они не позволяют России односторонне трактовать нормандские и минские договоренности".

Такие попытки (РФ - ред.) не будут иметь успеха и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества. Российская сторона упорно идет по пути дальнейшей международной изоляции, - подытожили в украинской делегации.

"Російська сторона має взяти на себе політичну відповідальність за реалізацію рішень Нормандського формату". ... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось, сегодня Зеленский сказал о войне на Донбассе: Украина хочет достичь мира дипломатическим путем. Он призвал Европейский союз не прекращать давление на Россию.

Также Гармаш сообщил, что ОБСЕ в ТКГ настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО". Украинский представитель называет это прямым нарушением Минских соглашений.