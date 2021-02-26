Вибори мера Харкова будуть призначені до квітня - Корнієнко

У правлячій партії обіцяють не затягувати розгляд цього питання

У правлячій партії обіцяють не затягувати розгляд цього питання

Фото: із відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” заявив голова партії та перший заступник голови фракції "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Дискутуючи із народним депутатом VIII скликання Михайлом Добкіним, Корнієнко анонсував призначення Радою позачергових виборів мера Харкова.

Нам надійшов лист (від міської ради Харкова, - ред.), ми будемо призначати скоро. Я думаю, в березні", - сказав Корнієнко.

Він додав, що позачергові вибори мера Харкова до квітня депутати точно зможуть призначити.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.

24 лютого Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса.